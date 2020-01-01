"أردوغان" يكشف أطماعه أمام قبر أتاتورك: هدفنا السيطرة على المتوسط من سوريا لليبيا



وأذاع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، مقطع فيديو لـ "أردوغان"، امام ضريح "أتاتورك"، قال خلاله: " أتاتورك العزيز، نحن أعضاء هذا المجلس نقف أمام ضريحك بمناسبة اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى لعام 2020، حيث نواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2023 للجمهورية التركية التي أسستموها وأوكلتموها لنا، واعتبر أن ما وصفها بـ"الإنجازات التاريخية" لتركيا على جبهات مختلفة من بينها سوريا وليبيا تظهر قوة بلاده وقدرات جيشها، مؤكدًا أن الجيش التركي سيواصل ضمان أمن وبقاء تركيا.



وتابع، أن الإخوان في العالم أجمع تحفظ عناصرها أن أتاتورك هو من قضى على الخلافة، ويفترض أن من يخطط لإعادة الخلافة يكون ضد من الغى الخلافة، ولكن "أردوغان" ذهب لقبر "أتاتورك" لطمأنته أنه سيواصل مخططة للسيطرة على المنطقة.



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.



كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.



وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف خلال زيارته إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، عن مخططه للسيطرة على ثروات البحر المتوسط من سوريا وحتى ليبيا.