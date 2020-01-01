مجدي الهواري يكشف كواليس عرض مسرحية علاء الدين

السبت 25/يوليه/2020 - 08:52 م
مجدي الهواري
مجدي الهواري
شيماء يونس
كشف المخرج مجدي الهواري، كواليس عرض مسرحية علاء الدين، على خشبة مسرح "كايرو شو"، في لية فريدة من نوعها كيوم استثنائي من أجل أطباء مصر، تقديرا لمجهودات وتضحيات الأطقم الطبية والأطباء الكبيرة لخدمة الوطن والإنسانية خلال الأشهر الماضية في مواجهة جائحة كورونا.



وجهزت أسرة كايرو شو ممرا شرفيا أثناء دخول الأطباء والأطقم الطبية وأسرهم، في بمسرح «الموفنبيك» 6 أكتوبر، ليصبح اليوم الثاني بعد استقبال أبناء الشهداء وأسرهم.




شارك الهواري بعدد من الفيديوهات والصور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، في كواليس مسرح كايور شو وباستضافة عدد من أطباء مصر، وعدد من نجوم الفن، مع الإحتفال بعيد ميلاد الفنان أحمد عز، وعلق على الفيديو قائلا:" فاتحة الكتاب كانت هي خير بداية، استقبال حافل بالورود لملائكة الرحمة ثم طاقة حب من فنانين مصر إليهم تقديرا وحب واحترام، يوم استثنائي من اجل أطباء مصر".

‏وتابع الهواري تعليقه قائلا:" ثم عيد ميلاد النجم المحترم والصديق احمدعز ونجوم وزملاء كايرو شو في المقدمة واول المهنئين، شكراً لنجوم علاء الدين، شكراً لنجوم وشركاء والعاملين بـكايرو شو، شكراً للي مش حاضرين وفي قلوبنا من ابناء كايرو شو، شكراً للنجم شريف منير، شكراً للجميع".

ومن ناحية أخري رحب الفنان أحمد عز بالنجم شريف منير، حيث أشاد عز بدوره من تعليمه، وفضله عليه، ليلقي منير كلمته وسط تواجد عدد من النجوم، واحتفلت أسرة المسرح، المنتجة لعرض علاء الدين، بعيد ميلاد الفنان أحمد عز في ختام العرض الخاص للمسرحية.



مسرحية "علاء الدين"، تدور أحداثة في إطار كوميدي حول علا الدين والمصباح، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين منهم الفنان أحمد عز ومحمد ثروت وسامي مغاوري وتارا عماد وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري

أخبار تهمك

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار سابق لترامب يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يومين

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ أقل من ساعتين

رداً على تصريحاته.. كلوب يوضح موقف صلاح من البقاء في ليفربول

منذ ساعتين و 10 دقيقة

نادي مفاجئ يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:34 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

07:06 م

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

07:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً