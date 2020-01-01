مجدي الهواري يكشف كواليس عرض مسرحية علاء الدين

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كشف المخرج مجدي الهواري، كواليس عرض مسرحية علاء الدين، على خشبة مسرح "كايرو شو"، في لية فريدة من نوعها كيوم استثنائي من أجل أطباء مصر، تقديرا لمجهودات وتضحيات الأطقم الطبية والأطباء الكبيرة لخدمة الوطن والإنسانية خلال الأشهر الماضية في مواجهة جائحة كورونا.







وجهزت أسرة كايرو شو ممرا شرفيا أثناء دخول الأطباء والأطقم الطبية وأسرهم، في بمسرح «الموفنبيك» 6 أكتوبر، ليصبح اليوم الثاني بعد استقبال أبناء الشهداء وأسرهم.









شارك الهواري بعدد من الفيديوهات والصور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، في كواليس مسرح كايور شو وباستضافة عدد من أطباء مصر، وعدد من نجوم الفن، مع الإحتفال بعيد ميلاد الفنان أحمد عز، وعلق على الفيديو قائلا:" فاتحة الكتاب كانت هي خير بداية، استقبال حافل بالورود لملائكة الرحمة ثم طاقة حب من فنانين مصر إليهم تقديرا وحب واحترام، يوم استثنائي من اجل أطباء مصر".

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‏وتابع الهواري تعليقه قائلا:" ثم عيد ميلاد النجم المحترم والصديق احمدعز ونجوم وزملاء كايرو شو في المقدمة واول المهنئين، شكراً لنجوم علاء الدين، شكراً لنجوم وشركاء والعاملين بـكايرو شو، شكراً للي مش حاضرين وفي قلوبنا من ابناء كايرو شو، شكراً للنجم شريف منير، شكراً للجميع".



ومن ناحية أخري رحب الفنان أحمد عز بالنجم شريف منير، حيث أشاد عز بدوره من تعليمه، وفضله عليه، ليلقي منير كلمته وسط تواجد عدد من النجوم، واحتفلت أسرة المسرح، المنتجة لعرض علاء الدين، بعيد ميلاد الفنان أحمد عز في ختام العرض الخاص للمسرحية.







مسرحية "علاء الدين"، تدور أحداثة في إطار كوميدي حول علا الدين والمصباح، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين منهم الفنان أحمد عز ومحمد ثروت وسامي مغاوري وتارا عماد وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري