غدا وزارة الاتصالات تطلق مبادرة "بنية رقمية"

السبت 25/يوليه/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه ستطلق غدا مبادرة "بنية رقمية" والتي تهدف لتقديم الدعم لقطاعات التجارية والمؤسسية بالتعاون مع  ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة.


وكان  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق منصة مصر الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية خلال أسابيع، وستضمن هذه المنصة 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.

 

 

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