خلال ساعات.. افتتاح 6 محطات مترو أنفاق بأيادي مصرية (تعرف عليها)

السبت 25/يوليه/2020 - 08:42 م
ارشيفية
ارشيفية

تفتتح وزارة النقل، خلال ساعات، الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث تضم تلك المرحلة 6 محطات: "الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة - عدلي منصور".

 

ويبلغ طول الـ6 محطات حوالي 7.8 كيلو متر، جميعها علوية منفذة عبر كبارٍ علوية، حيث يتم للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق، تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيادٍ مصرية من خلال شركات "المقاولون العرب – أوراسكوم" كمقاول رئيسي للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة.

 

ومحطة عدلي منصور "محطة تبادلية" وتعتبر مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي "عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان" ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة/ السويس" ومحطة للسوبرجيت وأخيرًا محطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولي.

 

في سياق آخر وقعت محافظة القاهرة، بروتوكول تعاون مع أحد البنوك، لتطوير كوبري المانسترلي، ومثلت المحافظة في التوقيع، المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،.

 

يقوم البنك بأعمال رفع كفاءة و تطوير وإضاءة كوبري المانسترلي، وفقا للأصول الفنية، وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وتحت إشراف الجهاز ذاته من خلال الحي المختص "حي مصر القديمة".

 

يأتي هذا، تماشيا مع التوجيهات العامة للدولة وسياساتها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة، التي سوف يكون لها عائد في تطوير السياحة الداخلية والترفيهية وتفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني.

 

وأكدت نائب المحافظ، أن الاهتمام بتطوير تلك الأماكن ذات القيمة التاريخية وتحويلها إلى أفضل صورة لها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، يأتي فى إطار المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.

 

وأشارت نائب محافظ القاهرة، إلى أن أعمال التطوير ورفع كفاءة الكوبري وتنفيذ أعمال الإضاءة له، سوف تتم بما يتناسب مع القيم التراثية له ووفقا للاصول الفنية والأكواد المنظمة لهذا الشأن، وأيضا وفق تعليمات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


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