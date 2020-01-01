نشأت الديهي يكشف مخطط إثيوبيا الخبيث فى مفاوضات السد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الخارجية الإثيوبية، أكدت أنها ترغب في الوصول لاتفاق غير ملزم حول سد النهضة يمكن الرجوع له.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المفاوضات أكدت أن هناك محاولة من الجانب الإثيوبي للتنصل من أي اتفاق ملزم، وهناك محاولة إثيوبية لتمييع مفاوضات سد النهضة، وأن يكون الاتفاق رخو دون أي قرارات ملزمة.