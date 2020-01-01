الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

السبت 25/يوليه/2020 - 08:34 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
تبحث إدارة الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على ترشيحات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يحصل على توقيع نبيل عماد دونجا
حصل مسؤولي الزمالك، على توقيع النجم الدولي نبيل دونجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، لمدة أربعة مواسم ونصف.

من جانبه وافق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على ضم نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي نفس السياق بدأت إدارة الزمالك في فتح خطوط إتصال مع نظائرها في بيراميدز، من أجل حسم انتقال نبيل عماد دونجا إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي ونهائي.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري
وفي سياق متصل أعلن مسؤولوا الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالآتي:-

الزمالك × المصري .. استاد الجيش .. الجولة الـ14 .. 6 أغسطس
الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس
الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس
نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس
الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس
المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس.

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