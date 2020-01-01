ضربة موجعة لآرسنال قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن آرسنال الإنجليزي أعلن رسميًا عن نهاية موسم مدافع الفريق الألماني شكودران موستافي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.





وذكر آرسنال في بيان له في آخبار الفريق الأسبوعية عن طبيعية إصابة النجم الألماني قائلاً:" يعاني موستافي من تمزق أوتار الركبة اليمنى تعرض لها خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".





وأفادت وسائل الإعلام بأن ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال كان قد ألمح إلى غياب موستافي عن نهائي كأس الإتحاد يوم الأول من أغسطس أمام تشيلسي قبل أن يؤكد الجانرز نهاية موسم النجم الألماني بسبب الإصابة.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن موستافي البالغ من العمر 28 عامًا خاض في الموسم الحالي 27 مباراة في جميع البطولات وسجل هدف وصنع هدف آخر.







