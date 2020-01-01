أحمد موسى: الصهيوني "عراب الخراب" يزور حكومة الوفاق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكومة الوفاق قامت اليوم السبت، باستقبال الصهيوني برنارد ليفي في مصراته والمدعو من وزير داخلية حكومة الوفاق.





وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم استقبال برنارد ليفي اليوم في ترهونة التي تسيطر عليها ميليشيات السراج في موكب رئاسي، وتم استقدامه بطائرة خاصة مع مغادرة ليبيا بطائرة خاصة.





وأضاف أن موكب برنارد ليفي تواجد في ترهونة ومصراته وعقد اجتماعات مع الإخوان والمليشيات، موضحا أنه حال تواجد الصهيوني برنارد ليفي يكون الخراب في المنطقة التي يزورها.





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن المليشيات الإرهابية تحمي الصهيوني برنارد ليفي الذى يمتلك الجنسية الفرنسية من أصول جزائرية ووجوده في ليبيا فهو عراب الخراب.





وأوضح موسى أن الصهيوني برنارد ليفي جاء إلى مصر وتواجد في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 وتقابل مع عناصر الإخوان، موضحا أنه قام بزيارة باكستان والبوسنة والهرسك.





وكشف الإعلامي أحمد موسى أن الصهيوني برنارد ليفي سيعقد اجتماعا اليوم مع مجموعة من شباب ترهونة ثم يعقد غدًا الأحد اجتماعًا مع وزير داخلية حكومة الوفاق.





وعرضت منصة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يكشف استمرار ما تقوم به تركيا في نقل دفعات جديدة من المرتزقة الذين أتت بهم من سوريا إلى مدينة مصراتة الليبية في تحد للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار وخرقا للقرارات التي تمنع نقل المرتزقة والميليشيات إلى ليبيا.





ووفقا للتقرير فإن لجنة العقوبات الأممية أعلنت أن تركيا أرسلت ما بين 7000 و15000 مرتزق من سوريا إلى ليبيا.





وقالت اللجنة في تقرير لها إن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة بسبب خرق تركيا لحظر التسليح ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري فإن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى ليبيا ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق سوري من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18 وعاد نحو 6000 إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.





وكان قام المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، بنشر مقطع مصور عبر صفحته "بفيسبوك"، يظهر به عشرات المرتزقة بإحدي الطيارات التابعة للخطوط الإفريقية الليبية، بدعم من تركيا في استمرار لتدفق المقاتلين السوريين إلى ليبيا للقتال مع فصائل حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة ضد الجيش الليبى.





وقال المسمارى، بالتعليق على الفيديو، قائلًا: "على متن إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية.. تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة الليبية، فى تحد صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار وكذلك يعد ما تقوم به أنقرة خرق للقرارات العربية والدولية التى تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا".





وأضاف المسمارى "تركيا تدعم الإرهاب والجريمة فى ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها فى السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافى وعلى مقدراتها وثرواتها".



