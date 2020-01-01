الزمالك يواجه دجلة وديًا على 4 أشواط
السبت 25/يوليه/2020 - 08:11 م
رامي بشاي
اتفق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني مع فريق وادي دجلة على خوض المباراة الودية المقررة بينهما غدا الأحد على 4 أشواط، على أن يكون كل شوط مدته 30 دقيقة.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب بترو سبورت بالقاهرة.
واستأنف الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد اليوم السبت بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.
مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري
وفي سياق متصل أعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالآتي:-
الزمالك × المصري .. استاد الجيش .. الجولة الـ14 .. 6 أغسطس
الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس
الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس
نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس
الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس
المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس.