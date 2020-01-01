أكبر بنك في الأردن يحقق تراجع حاد في الأرباح بسبب كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 08:07 م
الاردن
الاردن
رويترز

 أعلن البنك العربي، أكبر بنوك الأردن، أن صافي أرباح النصف الأول من العام هبط 66 المئة إلى 152.1 مليون دولار قائلا إن تبعات جائحة مرض كوفيد-19 على الاقتصادات الاقليمية والعالمية ألحقت الضرر بإيراداته.

وقال البنك، وهو من ضمن أكبر المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، يوم السبت أيضا إن مجمل القروض ارتفع اثنين في المئة إلى 26.7 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران في حين ارتفعت الودائع خمسة في المئة إلى 35.9 مليار دولار.

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