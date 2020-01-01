نجم منتخب السويد يُهاجم إبراهيموفيتش

كشفت ألبين إيكدال، لاعب سامبدوريا الإيطالي ومنتخب السويد، عن سر فشل المنتخب السويدي مع زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان.





وقال إيكدال، اليوم السبت، إن الرغبة الملحة للفوز التي كانت لدى زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب المنتخب السويدي السابق، لم تكن دائما مفيدة للاعبين الآخرين في المنتخب.





وقال إيكدال أثناء استرجاع ذكرياته في بطولة أمم أوروبا 2016، عندما خرج المنتخب السويدي من دور المجموعات :"اشاراته بيده وتعليقاته الحادة قللت من ثقة بعض اللاعبين في أنفسهم".





وكانت بطولة أمم أوروبا 2016 آخر بطولة شارك فيها إبراهيموفيتش مع المنتخب السويدي قبل اعتزاله اللعب الدولي، وكانت أول بطولة لإيكدال مع المنتخب السويدي.





وقال إيكدال عن الخطة التي ابتكرها إريك هامرين :"فريقنا كان يتكون من لاعبا عالميا وعشرة لاعبين لائقين لمساعدته على الهيمنة. تلك الطريقة لم تنجح".





وأضاف :"الكل اتفق على أن زالاتان ينبغي أن يستحوذ على الكرة باكبر قدر ممكن، كان هذا منطقيا عندما يكون لديك لاعب من هذا الطراز".





وأضاف :"لكن الاعتماد على لاعب واحد وبالتالي يتخلى عن مسؤولياته لا ييحقق نجاحا في كرة القدم أو في أي رياضة أخرى، لم يصل أي اشخاص لأقصى مستواهم أو طاقتهم".





وأضاف :"بعدها فكرت :ربما كانت القضية أن العديد في المنتخب الوطني لم يكونوا قادرين على التعامل مع مطالب زلاتان".





وكان إيكدال /30 عاما/، الذي يلعب لفريق سامبدوريا الإيطالي، يتحدث في برنامج رياضي سنوي مشهور، حيث يتم دعوة الأشخاص الذين تتردد اسماؤهم في الأخبار لملء موجات الأثير بمساهماتهم وموسيقاهم الخاصة.





وقال إيكدال أنه بعد اعتزال إبراهيموفيتش دوليا، أصبح المنتخب السويدي، الذي يدربه جاني أندرسون، فريقا مختلفا.





وأوضح أن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، كانت شاهدة على أن المنتخب السويدي أصبح فريقا جماعيا مليء بالإنسجام والثقة، خاصة بعد وصولهم لدور الثمانية.





ولعب إبراهيموفيتش /38 عاما/ 116 مباراة مع المنتخب السويدي سجل خلالها 62 هدفا. وحاليا يلعب لفريق ميلان الإيطالي.



