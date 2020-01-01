بعد ارتفاع ثروة مالك أمازون.. من هم الرابحون من كورونا

جيف بيزوس



كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الثلاثاء 21 يوليو أن أغنى أغنياء العالم جيف بيزوس، الذي تقدر ثروته بنحو 190 مليار دولار، زادت ثروته بسرعة كبيرة وكسب 13 مليار دولار في يوم واحد.



ويبدو أن هذا هو أكبر مبلغ جمعه الملياردير في يوم واحد منذ إنشاء مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات عام 2012، وهو تصنيف لأغنى الأغنياء حول العالم، وحطم جيف بيزوس جميع الأرقام القياسية حيث بلغت ثروته 189.3 مليار دولار



حققت ثروة بيزوس زيادة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وكانت تقدر في أبريل بحوالي 110 مليار دولار، وتستفيد ماكنزي بيزوس زوجته السابقة، من هذا "النجاح" حيث زادت ثروتها بمقدار 4.6 مليار دولار في نفس اليوم، أصبحت ثاني أغنى امرأة في العالم على الرغم من طلاقها من رئيس أمازون.



ارتفعت أسهم أمازون في البورصات العالمية بنسبة 73%، وقد ساعد وباء الفيروس التاجي الذي دفع عدد كبير من الناس للتسوق عبر الإنترنت بسبب ظروف الحجر الصحي، على زيادة أرباح بيزوس وشركة أمازون



4 أغنياء



كشفت صحيفة الميرور البريطانية، اليوم السبت، عن أن 4 أغنياء في العالم كسبوا 144 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 184 مليار دولار منذ بداية إغلاق كورونا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.



كما أصبح جيف بيزوس، مؤسس أمازون الشخص الأكثر غنى في العالم، بعدما كسب 10 مليارات جنيه إسترليني في يوم واحد، وأصبحت ثروة بيزوس 149 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 190 مليار دولار، بينما لم تتجاوز ثروته في مارس الماضي 89 مليار جنيه إسترليني.



وأوضحت الصحيفة، أن تنامي ثروة بيزوس بسبب ارتفاع أسهم أمازون بنسبة 8%، الإثنين الماضى، وتزايد الإقبال على التسوق عبر الإنترنت خلال الغلق الذي شهده العالم بعد تفشي كورونا.



شركة تسلا



بلغت ثروة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، 59 مليار جنيه إسترليني، بعد أن كانت لا تتجاوز 19.7 مليارات في مارس الماضي، يعود الارتفاع في ثروة ماسك الذي وصل للمرتبة الخامسة في العالم بقائمة أغنى أثرياء العالم، بسبب ارتفاع بأسهم الشركة وصل 270% منذ مارس الماضي، حيث باتت قيمة تسلا تقدر 230 مليار إسترليني، من أكبر من قيمة فورد وفيراري وجنرال موتورز وبي إم دبليو معًا.



بلغت ثروة مارك زوكربيرج، 72 مليار إسترليني، وسجلت ارتفاع بقيمة 29 مليار، بعد أن كانت في مارس الماضي لا تتخطى 43 مليار، ويعود تعاظم ثروة زوكربيرج إلى ارتفاع أسهم فيسبوك في فترة الإغلاق، في ظل الإقبال الكبير على الموقع والمنصات مثل "إنستجرام" و"واتساب" و"ماسنجر".



بيل جيتس



ارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، إلى 93 مليار إسترليني، كانت في مارس الماضي 77 مليار، ونمت ثروة جيتس بسبب ازدهار أعمال مايكروسوفت بلغت قيمتها السوقية 1.3 تريليون إسترليني.



توقع تقرير حديث، أن تكون شركات الإنترنت الرابح الأكبر على المدى الطويل بسبب تفشي وباء كورونا، حيث استمرت إجراءات الغلق لفترة طويلة لتصبح سلوكيات المستهلكين دائمة، وكتبت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن الأمر يستغرق نحو 66 يوم لكي يتحول التغيير في السلوك لعادات، ونحن في الإطار الزمني لسلوكيات المستهلك، التي تعلمها خلال الحجر الصحي، لتصبح عادة مستمرة



وأوضح التقرير، أن وسائل التواصل الاجتماعي ستستفيد من ذلك، حيث رفعت كريدي سويس أهدافها السعرية لمواقع مثل فيسبوك وسناب شات وبنترست وجوجل، وكلها تستمد إيراداتها من الإعلانات الرقمية.



وقالت الوكالة، إن تعليق كريدي سويس ياتي بالتزامن مع تقرير حديث حول أسهم التجارة الإلكترونية، حيث أن التغييرات السلوكية التي أحدثها الوباء زادت الاستهلاك عبر الإنترنت بشكل دائم، وظلت حركة التجارة الإلكترونية قوية بعد أن بدأت الولايات فتح الاقتصاد والحركة، ووتوقعت بلومبيرج تضاعف مبيعات التجزئة الإلكترونية بحلول عام 2024.



ضربت الأزمة الاقتصادية اقتصاد الدول الغريبة، بسبب تفشي فيروس كورونا، فقد زادت ثروة أغنى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس اغنى رجل في العالم، خلال في الفترة إجراءات الحجر الصحي في غالبية الدول، وزادت ايرادات شركات نتفليكس وشركات الادوية وشركة ميكروسوفت