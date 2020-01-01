المطرب أحمد فهمي يشعل "إنستجرام" بالإسود

السبت 25/يوليه/2020 - 08:32 م
احمد فهمي
احمد فهمي
مي مرسي
شارك المطرب أحمد فهمي، صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "فهمي" وهي يرتدي تيشيرت اسود،وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "
كن حذرا من الذي تثق به، كان الشيطان ملاك".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت ابرزها " ايوا بقا"،"فنان راقي أحمد فهمي منور"،"يابني انت عثل والله".

وكان المطرب أحمد فهمي، آثار الجدل سابقا من خلال مشاركته صورة جمعته بالفنان محمد رمضان وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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