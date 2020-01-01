"الفجر" تنشر الحركة الداخلية لمديرية أمن الغربية

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اعتمد اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اليوم السبت، حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث على مستوى المديرية، والتى شارك فى أعدادها اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بالغربية.



وشملت الحركة العميد وليد العيسوى مدير لمباحث التموين، والعقيد خالد عبد الجواد رئيسا لفرع البحث بالمحلة وسمنود، والعقيد احمد كوهية رئيس فرع زفتي والسنطة، والعقيد سامح حنيفه مدير لمكتب مدير الأمن، والعقيد تامر المليجي رئيسا لمباحث الآداب بالمديرية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيسا لقسم حقوق الانسان بالمديرية، والمقدم أحمد الهرميل مفتشا لمباحث المنطقة المركزية بطنطا، والمقدم محمود العرنوسي مفتش مباحث زفتي والسنطة، واستمرار المقدم محمد الدهراوي رئيس مباحث السنطه، وعودة المقدم محمد عيسوي رئيسا لمباحث مركز المحلة، وتولى الرائد محمد النحراوى رئاسة مباحث مركز كفرالزيات، واستمرار الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث أول طنطا، والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد أحمد رمزي رئيس مباحث قسم شرطه زفتي، وعودة الرائد أحمد الحجار رئيسا لمباحث قسم ثان طنطا والرائد محمود عبدالجود رئيسا لمباحث القسم بالانابة، وتولى الرائد عبدالغنى سليه رئاسة قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، والرائد محمد علاء عمار رئاسة مباحث مركز بسيون.



كما تضمنت الحركة تولى الرائد محمد عمارة رئيس مباحث سمنود، والرائد أيمن الشاذلي قسم الأسلحة الغير مرخصة بالمديرية، والرائد محمد الحناوي رئيس مباحث المرافق بطنطا، والرائد أحمد الأشوال رئيس مباحث المخدرات بالمديرية، والرائد سمير بحيري رئيسا لوحدة مباحث مركز قطور، والرائد أحمد عيسي رئيس مباحث مرور زفتي والسنطه، والرائد عمرو شلش رئيس مباحث مرور كفر الزيات، والرائد أحمد الشربيني رئيس مباحث مرور المحلة، والرائد امين طلعت رئيس مباحث مركز زفتي، والرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث أول المحلة، والرائد محمد نصر رئيس مباحث ثالث المحلة، والرائد أحمد الهيتمي رئيس مباحث المصنفات، واستمرار الرائد أحمد عبدالشافى رئيسا لمياحث قسم ثان المحلة، والرائد أحمد الديب رئيس مباحث قوات الأمن بالمحلة الكبرى.



وتضمنت أيضا النقيب محمد الجيزاوي معاون مباحث كفرالزيات، والنقيب ذياد ذكي معاون مباحث مركز طنطا، النقيب سامي العيسوي معاون مباحث مركز زفتي، النقيب محمود هلال معاون مباحث قسم ثان طنطا، النقيب شادي شبل معاون مباحث قسم الأسلحة الغير مرخصة، والنقيب محمد عادل مباحث تأمين الطرق، والنقيب محمد مجدي معاون مباحث زفتي، والنقيب كريم سلامة معاون مباحث مركز قطور، والنقيب محمد هارون معاون مباحث قسم ثان طنطا.