أوقاف البحر الأحمر تعلن الانتهاء من الامتحان التحريري لمركز إعداد المحفظين للفرقة الثانية (صور)

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انتهت مساء اليوم السبت فعاليات الامتحان التحريري لمركز اعداد المحفظين الفرقة الثانية بمسجد الميناء بالغردقة بمديرية أوقاف البحر الأحمر بحضور الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر والشيخ الشحات عبداللطيف مدير المركز، والشيخ عبداللطيف محمد رئيس قسم شؤون القرآن، وعضو التفتيش العام بوزارة الأوقاف.





وقال الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر في تصريح صحفي أن فعاليات امتحان مركز اعداد المحفظين للفرقة الثانية لخريجي المعهد شملت القرآن والتجويد والتفسير لعدد 34 من دارسي المركز.



وأضاف أن المركز يقبل حملة الشهادات المتوسطة والعليا وان مدة الدراسة عامان يحصل بعدها الخريجين على تصريح من أوقاف البحر الأحمر بمحفظ القرآن في حالة اجتياز الإمتحان بنجاح.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".