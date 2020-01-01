أوقاف البحر الأحمر تعلن الانتهاء من الامتحان التحريري لمركز إعداد المحفظين للفرقة الثانية (صور)

السبت 25/يوليه/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
محمد طه
انتهت مساء اليوم السبت فعاليات الامتحان التحريري لمركز اعداد المحفظين الفرقة الثانية بمسجد الميناء بالغردقة بمديرية أوقاف البحر الأحمر بحضور الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر والشيخ الشحات عبداللطيف مدير المركز، والشيخ عبداللطيف محمد رئيس قسم شؤون القرآن، وعضو التفتيش العام بوزارة الأوقاف.


وقال الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر في تصريح صحفي أن فعاليات امتحان مركز اعداد المحفظين للفرقة الثانية لخريجي المعهد شملت القرآن والتجويد والتفسير لعدد 34 من دارسي المركز.

وأضاف أن المركز يقبل حملة الشهادات المتوسطة والعليا وان مدة الدراسة عامان يحصل بعدها الخريجين على تصريح من أوقاف البحر الأحمر بمحفظ القرآن في حالة اجتياز الإمتحان بنجاح.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
أوقاف البحر الأحمر تعلن الانتهاء من الامتحان التحريري لمركز إعداد المحفظين للفرقة الثانية (صور)
أوقاف البحر الأحمر تعلن الانتهاء من الامتحان التحريري لمركز إعداد المحفظين للفرقة الثانية (صور)
أوقاف البحر الأحمر تعلن الانتهاء من الامتحان التحريري لمركز إعداد المحفظين للفرقة الثانية (صور)
أوقاف البحر الأحمر تعلن الانتهاء من الامتحان التحريري لمركز إعداد المحفظين للفرقة الثانية (صور)
أوقاف البحر الأحمر تعلن الانتهاء من الامتحان التحريري لمركز إعداد المحفظين للفرقة الثانية (صور)
أوقاف البحر الأحمر تعلن الانتهاء من الامتحان التحريري لمركز إعداد المحفظين للفرقة الثانية (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار سابق لترامب يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

رداً على تصريحاته.. كلوب يوضح موقف صلاح من البقاء في ليفربول

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يومين

نادي مفاجئ يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ ساعة و نصف

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ ثلث ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:34 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

07:06 م

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

07:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً