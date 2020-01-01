هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا أكثر المستفيدين من توقف الدوري وعودته

السبت 25/يوليه/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي

تحدث هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن قرار اتحاد الكرة بدوري الدرجة الثانية، في العشرين من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف: "كنت أتمنى استئناف الدوري في الأول من سبتمبر، وذلك لكي تتمكن الأندية من توفيق أوضاعها وتغيير خططها في الموسم الجديد، لأن الفارق الزمني بين الموسمين الحالي والحديد سيكون قليلا جدا، ولكن على كل حال تحت مستعدون لانطلاق المسابقة من جديد".

وأعرب شعبان عن سعادته بقرار اتحاد الكرة بعودة الدوري، في ظل أفضلية ناديه الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة قبل التوقف، ويرى أن فرصة فريقه أفضل في الصعود إلى الدوري الممتاز لا سيما وأن المتبقي من عمر المسابقة خمس جولات فقط.

وأضاف المدير الفني: "سيراميكا كليوباترا أكثر المستفيدين من التوقف وكذلك العودة، التوقف منحنا فرصة لالتقاط الأنفاس، كما أنه منحنا فرصة علاج لاعبينا الذي خسرناهم فترات طويلة أثناء الدوري، حتى أصبح الفريق الأن بلا إصابات والكل جاهز لاستئناف المسابقة".

واستطرد قائلا: "الفريق كان يعاني من بعض الإصابات على مدار الموسم، منها إصابة المدافع طارق سامي والتي استمرت شهور طويلة، وكذلك الحارس محمود شكري الذي تحامل على نفسه ورفض إجراء عملية جراحية في الركبة إلا بعد انتهاء الدوري بالاتفاق مع طبيب الفريق فريد رضوان، وهذا موقف يستحق عليه كل التقدير، الحارس الأن يخضع للتأهيل بعدما تخلص من آلامه وأجرى العملية في فترة التوقف".

وأردف قائلا: "مستفيدون أيضا من قرار العودة، لأننا الأفضل ويتبقى لما خمس مباريات منهم أربع على أرضنا، وفارق النقطة عن صاحب المركز الثاني يجعلنا في حالة معنوية رائعة، بعدما تداركنا أخطاء الماضي، وسنعود بقوة بداية الموسم".

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