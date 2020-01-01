كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بالفيروس

السبت 25/يوليه/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر

أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل أعلى مستوي من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ 3 أشهر، حيث وصل العدد إلى 113 حالة جديدة اليوم، ليصل إجمالي عدد المصابين داخل البلد إلى 14092 حالة.

 

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها كوريا عن إصابة أكثر من 100 حالة منذ الأول من أبريل الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية ذروته في 29 من فبراير الماضي، حيث بلغ 909 حالات.

 

وكانت حالات الإصابة داخل البلاد قد انخفضت إلى ما دون 30 حالة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكن حالات العدوى ازدادت تدريجيا خلال الأسبوع بسبب حالات العدوى المحلية المرتبطة بدار لرعاية المسنين، وعدد من الكنائس، وقاعدة عسكرية، كما تجاوز عدد المصابين الوافدين من الخارج 10 حالات لمدة ثلاثين يوما على التوالي.

 

ويخشى من ظهور المزيد من الحالات قريبا، حيث تجري السلطات الصحية حاليا اختبارات الإصابة بفيروس كورونا على المزيد من العمال العائدين من الخارج.

 

وتقوم السلطات الصحية حاليا بوضع جميع الوافدين من الخارج، بما فيهم المواطنون الكوريون، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بغض النظر عن الشهادات الصحية، وجدير بالذكر أن حالات الوفاة استقرت عند 298 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء التام من الفيروس 12866 حالة.

 

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,057 مليون إصابة، بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,819 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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