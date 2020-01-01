نادي مفاجئ يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

السبت 25/يوليه/2020 - 07:31 م
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام


دخل نادي مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بمفاوضات جادة مع أجل التعاقد مع نجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية. 

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن إدارة أولمبيك ليون الفرنسي ترغب في إعادة صامويل اومتيتي إلى ناديه السابق على سبيل الاعاره مع خيار الشراء.

وأيضاً ناديي مارسيليا ورين مهتمين بخدماته، ولكن المدافع يريد الاستمرار مع برشلونة ولا ينوي الرحيل هذا الصيف.

وتنوي إدارة برشلونة بيع أومتيتي في الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل رغبتهم بالتعاقد مع صفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد. 

وأوضحت تلك التقارير إلى أن أومتيتي خارج حسابات كيكي سيتين مدرب البارسا.

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