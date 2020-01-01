شركة الصرف الصحي بالجيزة: قطع المياة عن عدد كبير من المناطق

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن نظرا لظروف خارجه عن إرادتها سوف يتم قطع المياه عن عدد كبير من مناطق محافظة الجيزة.









وتشمل المناطق التى سيتم انقطاع المياه عنها بمحافظة الجيزة كلا من، إحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل.





وأوضحت أن انقطاع المياه، جاء نظرا لحدوث عطل بكابل الكهرباء المغذى للمرحلة الجديدة لمحطة مياه إمبابة، الأمر الذى أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب وجارى الإصلاح بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة.

وأعتذرت الشركة عن هذا العطل، واكدت أنها وتبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.