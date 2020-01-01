مدير أمن البحيرة يعتمد الحركة الداخلية لضباط المديرية (أسماء)

السبت 25/يوليه/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
اعتمد قبل قليل، اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة ورؤساء فروع البحث الجنائي لجميع مراكز وأقسام الشرطة بدائرة المحافظة.

وضمت الحركة تولي المقدم إسلام السعدني رئيسًا لمباحث مركز شرطة دمنهور، العقيد أحمد سمير مفتش لمباحث دمنهور، أحمد الشرقاوي مفتش للمباحث بحوش عيسي وأبوحمص، والمقدم محمد المشاق رئيسًا للمباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، الرائد محمد جمعة رئيسًا للمباحث بمركز شبراخيت، الرائد أحمد عوف رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية، الرائد محمود يونس رئيسًا للمباحث بمركز شرطة حوش عيسي، الرائد محمود هندي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو المطامير، الرائد أحمد المراكبي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو حمص، والرائد أحمد حمدي رئيسًا للمباحث بقسم شرطة غرب النوبارية، الرائد احمد هنداوى المراكبي رئيسا لمباحث مركز شرطة ابوحمص.

كما شهدت الحركة السنوية لضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة لعام 2020 - 2021 تجديد الثقة في لكل من، المقدم ماجد الحبشي رئيسا للمباحث بقسم شرطة دمنهور، الرائد محمد الديب رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الدلنجات، المقدم عمر عرفات رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كوم حمادة، الرائد محمد زايد رئيسًا للمباحث بمركز شرطة بدر، الرائد محمود قاسي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كفر الدوار، والمقدم محمد رسلان رئيسًا للمباحث بوادي النطرون.

وضمت الحركة تولي العميد محمود عيسي، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بقطاع بدر، والمقدم أحمد العريان رئيسًا لمباحث الآداب، والمقدم أحمد التراس رئيسًا لمباحث المصنفات، والرائد مصطفي أبو الريش وكيًلا لمباحث التموين، وتجديد الثقة في العميد وجدي الصيرفي رئيسًا لإدارة مباحث التموين، المقدم مصطفى الصيرفى بديوان مديرية الامن بالبحيرة.

فيما تولي العقيد مصطفي السعدني مأمورًا لمركز الدلنجات، والعقيد أحمد داود مأمورًا لمركز حوش عيسي، والعقيد عادل محبوب مأمورًا لقسم شرطة كفر الدوار، والعقيد أحمد البنا مأمورًا لمركز إيتاي البارود، والعميد ياسر طوسون المقرحي مأمورًا لمركز شرطة وادي النطرون، العقيد علاء أبو غزالة مأمورًا لمركز بدر، العميد ايمن داود مأمورا لمركز شرطة ابوحمص، العميد محمد ابوحطب مأمورا لمركز شرطة ابو المطامير، النقيب بدر الطنيخي معاون مباحث مركز شرطة رشيد، النقيب محمد سلامه معاون ابو المطامير.

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