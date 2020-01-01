رفيق جريش: سيطرة الخونة على ليبيا تتسب في صداع كبير لمصر

السبت 25/يوليه/2020 - 07:13 م
أمنية فوزي
قال الأب رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، إن كل المصريين باستثناء الخونة يلتفون حول دولتهم وقيادتهم، لا سيما عندما يستشعرون الخطر بالدولة المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤامرات على مصر كثيرة وحذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرًا.

وأوضح رفيق جريش، أن مواجهة الشائعات تتم عندما يكون المصريين على قلب رجل واحد، مشددا على أهمية عدم تصديق الفيديوهات المفبركة التي يتم ترويجها.

وأكد الأب رفيق جريش راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، يجب تنبيه البسطاء بكل ما يحاك بمصر والمصريين وتحذيره من عدم الانصياع لأي شئ يسمعه.

وأوضح، أن كل أسرة مصرية تفتخر بوجود أحد أبنائها في الجيش المصري، لافتا إلى أن الجيش المصري خط أحمر.

وحذر الأب رفيق جريش راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، من سيطرة الخونة على ليبيا لأنهم سيكونوا سببًا في صداع كبير لمصر.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، نشر مقطع مصور عبر صفحته "فيس بوك"، يظهر به عشرات المرتزقة بإحدي الطيارات التابعة للخطوط الإفريقية الليبية، بدعم من تركيا في استمرار لتدفق المقاتلين السوريين إلى ليبيا للقتال مع فصائل حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة ضد الجيش الليبى.

وقال المسمارى، بالتعليق على الفيديو، قائلًا: "على متن إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية.. تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة الليبية، فى تحد صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار وكذلك يعد ما تقوم به أنقرة خرق للقرارات العربية والدولية التى تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا".


وأضاف المسمارى "تركيا تدعم الإرهاب والجريمة فى ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها فى السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافى وعلى مقدراتها وثرواتها".

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، بأن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضى الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضى السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.

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