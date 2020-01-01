رسميا.. هاتف "vivo Y51s" ينطلق برقاقة معالج Exynos 880 5G

أعلنت شركة vivo مؤخراً عن هاتف vivo Y51s في السوق الصيني، حيث قدمت هذا الإصدار برقاقة معالج Exynos 880 5G، وبطارية بقدرة 4500 mAh، وإعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية، بسعر 256 دولار.





يتميز هاتف vivo Y51s بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع أبعاد 19.5:9، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرا الأمامية في الجانب الأيسر مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.





وتقدم vivo أيضًا هاتف vivo Y51s برقاقة معالج Exynos 880 5G، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام، وسعة تخزين 128 جيجابايت، كما يأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم واجهة Funtouch OS 10.5 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.





كما يتميز هاتف vivo Y51s بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر 2 ميجابيكسل يدعم عمق التصوير، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجابيكسل وعدسات macro، أيضاً يدعم الهاتف تسجيل فيديو 4K.





ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم الشحن بقدرة 18W عبر منفذ micro USB، ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo Y51s بألوان الأزرق والأسود بسعر 256 دولار على أن يتوفر على موقع vivo بدءاً من 29 من يوليو.