عاجل ..."تنظيم الاتصالات" يعدل مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه أصدر اليوم تعليمات جديدة بخصوص أوقات العمل لمنافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور.





وأضاف الجهاز أن القرارت الجديدة سيتم تطبيقها من غدا يوم الاحد الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٠ لتكون مواعيد عمل مافذ مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بتعاملهم مع الجمهور من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ١٠ مساءً ما عدا يوم الجمعة ستكون من الساعة ١٢ ظهراً حتى ١٠مساءً.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة بالعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.



