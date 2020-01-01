مران الزمالك - جنش يخوض تدريبات تأهيلية في "الجيم"

السبت 25/يوليه/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

أدى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي  تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال تدريبات الزمالك اليوم.

وفضل الجهاز الفني منح جنش راحة من التدريبات الجماعية لأداء بعض التدريبات التأهيلية لتجهيزه بالشكل الأمثل.

وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ثلاثي حراس الزمالك.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.

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