تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)

السبت 25/يوليه/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أجرى هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم السبت، حملة للمرور على المجازر الآلية واليدوية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال وذبح الأضاحي بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات المكثفة التي استعدت بها المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. 

وتأتي الحملة في إطار استعدادات أجهزة محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2020، وتنفيذا لتكلفات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.

وقال هيثم الشيخ إن حملة اليوم شملت المرور على المجزر اليدوى بقرية بشلا بمركز ميت غمر، والمرور على بعضا من محلات الجزارة بنطاق مركز ميت غمر، وتقرر خلال الجولة قيام الوحده المحلية بمركز ومدينه ميت غمر بالتنسيق مع قطاع الطب البيطرى لتنفيذ حملة لرفع كفاءة مستوى النظافة بالمجزر المشار اليه حرصا على الصحة العامة.

وأشار نائب المحافظ أن المجزر المذكور ضمن خطة تطوير المجازر بالمحافظة ليصبح نصف آليا، كما تقرر إعدام كميات من اللحوم الغير صالحة تم ضبطها بمخزن احد محلات الجزارة بالقرية والتى شملته جولة نائب المحافظ.

رافق نائب المحافظ عبدالمنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى ومحمد البيلى نائب رئيس مركز ميت غمر، واعضاء لجنه المرور من قطاع التموين والتفتيش والمتابعة والطب البيطري.

وقد أوضح محافظ الدقهلية أنه سبق وأن قرر منع الاجازات والراحات للاطباء للبيطريين العاملين بالمجازر اعتبارا من مطلع شهر يوليو الجارى وتكليف وكيل وزارة الطب البيطرى بتزويد المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين لانجاز الاعمال باقصى سرعه ممكنه ومنع التكدس والزحام بالمجازر، وضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها المجازر بعمل الصيانه اللازمه لها خاصه صيانه الصرف الخاص بها وكذا احواض الترسيب اضافه تزويدها بكافه ادوات ومستلزمات النظافه والتطهير والتعقيم.


وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابه الصحيه لضمان جوده وصلاحية السلع حرصا على صحه وحياة المواطنين.

كما وجه المحافظ لتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء وربطها على الغرفه الرئيسية للعمليات بديوان المحافظه للابلاغ عن ايه طوارئ والتجاوب معها فورًا.
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية على المجازر (صور)

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