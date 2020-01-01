مي مطر تنثر الفرح بأحدث أغانيها "نحنا"

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طرحت الفنانة اللبنانية مي مطر أغنية جديدة بعنوان “نحنا” وهي من كلماتها وألحانها ومن توزيع طوني بو خليل، أما منسقا الإنتاج مارينا الخوند وطوني صوما.



وحرصت مي خلال الأغنية على بث رسالة فرح وطاقة إيجابية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والعالم، وقد صورتها مي على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة فالنتينا خواند في شوارع بيروت.



وجاء طرحها بعد نجاح أغنية وحيدي، والتي لاقت تفاعلًا كبيرا من قبل الجمهور.