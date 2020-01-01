"عمليات الوفد": ملتزمون بضوابط الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الانتخابية

السبت 25/يوليه/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أكدت غرفة العمليات الإعلامية لحزب الوفد، الالتزام الكامل لمرشحي الحزب بالضوابط والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال فترة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وقالت الغرفة في بيان، مساء اليوم السبت، إنه طبقًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، فإن مرشحى "بيت الآمة" سواء ضمن القائمة الموحدة أو المرشحين على المقاعد الفردية، ملتزمون بشكل كامل بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بضوابط الدعاية الانتخابية.

ويأتي ذلك في إطار التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم إقامة أي تجمعات أو لقاءات قد تزيد من فرص انتقال العدوى بفيروس كورونا، واستمرار دعم الحزب للدولة المصرية في اجتياز هذا المرض.

وأضافت غرفة العمليات، أن رئيس الحزب، أوضح أن مرشحي الوفد يعتمدون بشكل كبير في الدعاية الانتخابية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام كافة وسائل الإعلام الحديثة، والتي تستهدف التواصل مع الناخبين والترويج للبرامج الانتخابية للمرشحين وإمدادهم بكافة المعلومات عن كل مرشح عن الحزب في محافظته حتى يكون هناك مزيد من الوعي لدى الناخبين بمرشحي بيت الأمة.

وكشفت الغرفة الإعلامية للوفد، عن التواصل المستمر على مدار الساعة بين رئيس الحزب والمرشحين، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم، وإزالة أي من المعوقات التي قد تواجههم خلال العملية الانتخابية.

وتعمل الغرفة الإعلامية لحزب الوفد، على تقديم كافة المعلومات والخدمات الإعلامية للمرشحين وتزويدهم بكافة أشكال الدعم الإلكتروني وتسهيل عملية تواصلهم مع الناخبين لعرض برامجهم الانتخابية والاستماع لشكاوى واحتياجات المواطنين في آن واحد، بما يدعم الأهداف الأساسية لحزب الوفد وهو التواصل مع المواطنين والتعبير عن متطلباتهم واحتياجاتهم.


وكان قد دشن حزب الوفد، الأسبوع الماضي، غرفة عمليات إعلامية وإدارية خاصة لمتابعة الاستحقاقات الدستورية المقبلة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية، وذلك استنادا لقرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب.

وتفقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، غرفة العمليات، مؤكدا أنها ستقدم كافة أوجه الدعم الإعلامي والصحفي فيما يخص استعدادات "بيت الأمة" للانتخابات النيابية بغرفتيها، وكذلك كل ما يتعلق بالحزب من أخبار وتقارير ومعلومات عن الاستحقاقات الدستورية ليبقي الوفد منبرًا سياسيًا هامًا يضع نصب عينيه التواصل المستمر مع كافة أطياف الشارع المصري.

وبدأت غرفة العمليات أعمالها السبت الماضي، إذ تتولى تقديم كامل الدعم لمرشحي حزب الوفد على مستوى المحافظات، في إطار حرص رئيس حزب الوفد على دعم الحياة السياسية وتقديم كافة أوجه المساندة لجموع الوفديين في مختلف المحافظات.

وتتولى الغرفة مجموعة من المهام، في مقدمتها التغطية الإعلامية الجيدة للحزب في إطار السياسة العامة والخط السياسي المعتمد من رئيس الوفد، والتغطية الإعلامية للبرامج الانتخابية لمرشحي الحزب سواء لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب أو انتخابات المجالس المحلية المرتقبة.

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