إسلام إبراهيم يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "بيضة دهب"

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ينتظر الفنان إسلام إبراهيم حاليًا عرض مسلسله الجديد "بيضة دهب"، الذي يفوم ببطولته هنادي مهنى، محمد جمعة، صلاح عبد لله، نانسي صلاح، سامي مغاوري.



وتحدث إسلام إبراهيم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد دور شاب يُدعى "سعيد"، ويعمل دكتور أمراض نسا، وهو خجول جدًا، توفت والدته ووالده أثناء تنقيبهم في منجم ذهب في بوركينا فاسو، وتقوم جدته بتربيته، وعندما يكبر يكتشف أن لديه قوى خارقة ستكشف الأحداث عن طبيعة هذه القوى.



وأشار إسلام إبراهيم إلى أن المسلسل من المُقرر عرضه خلال الموسم الشتوي القادم، موضحًا أنه يتوقع له أن يحقق نجاحًا كبيرًا لأنهم بذلوا جهدوًا كبيرًا في التحضير له،حيث قال :"متوقعله خير لإن احنا تعبنا فيه أوي، وعملنا حاجة حلوة وجديدة ومختلفة".



مسلسل "بيضة دهب" تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويتناول عن كيفية استغلال الإنسان لموهبته سوف تنتهي موهبته، وهو فكرة إسلام إبراهيم، وإشراف علي الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، وليد أبو المجد، وإبراهيم ربيع.



وفي سياق آخر، يُشارك إسلام إبراهيم في فيلم "ساعة شيطان " من تأليف د. أحمد عثمان، إخراج إبرام نشأت،والفيلم تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وهو بطولة باسم سمرة، مي القاضي، محمد عز، مصطفى أبو سريع، منة بدر تيسير.