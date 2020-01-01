بمساحة ٥٤ ألف متر..افتتاح أكبر مجمع لتسويق المنتجات المصرية فى غرب القاهرة

السبت 25/يوليه/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

افتتح اليوم  أكبر مجمع لتسويق منتجات المصانع المصرية في مختلف المجالات الصناعية و التجارية التي تقدر بمليارات الدولارات بمدينة السادس من أكتوبر  بغرب القاهرة.

 

 

وقال طارق جمال المدير التجاري للشركة  المالكة للمجمع، إن المجمع يعمل على تسويق منتجات المصانع المصرية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية المتعددة للمساعدة علي النهوض بالصناعة الوطنية خاصة المتعلقة بالصناعات الثقيلة والمرتبطة بمواد الإنشاء و البناء و الكهرباء و  الآلات ، لافتا إلى أن المجمع يخدم مئات الزوار و العملاء من داخل وخارج مصر بشكل يومي ويعمل علي تسويق منتجات العديد من المصانع المصرية الموجودة بجميع انحاء البلاد.

 

وأكد جمال،  علي قدرة المجمع بالفعل على مساعدة العديد من المصانع المصرية على المنافسة والوصول بشكل أفضل للمستهلك النهائي بشكل أسهل و أقرب لاماكن تواجدهم داخليا وخارجيا.

 

وأوضح أن افتتاح المجمع تم على 10 مراحل كان آخرها  اليوم ،  على مساحة تتخطي٥٤ ألف متر من المباني ليكون بذلك أكبر سوق علي الاطلاق  في مصر من حيث المساحة الخدمية و التجارية حيث يتواجد مئات المصنعين و التجار .

 

وأشار إلى أنه تم اختيار هذا الموقع ليكون علي مقربة من المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وللنهوض بالصناعات المصرية على مختلف أصعدتها سواءً كبيرة، ومتوسطة أو صغيرة أوحتي متناهية الصغر و تسهيل عملية تسويقها داخليا وخارجيا

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