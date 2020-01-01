تعافي 11 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل "الحميات" ببني سويف (صور)

السبت 25/يوليه/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف اليوم السبت عن تعافي 11 مصابًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخروجهم من العزل بمستشفى الحميات عقب ضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمود حسين، مدير إدارة المستشفيات والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات، وذلك على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة للحالات المعزولة بالمستشفى.

لحوم مجهولة المصدر

وفي سياق منفصل شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 60 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و300 مفك كهربائي مجهول المصدر،علاوة على تحرير 5 محاضر لمحال تجارية لإقامتها أوكازيون بدون ترخيص من التموين،و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر لنقص وزن الرغيف، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.
تعافي 11 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل "الحميات" ببني سويف (صور)
تعافي 11 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل "الحميات" ببني سويف (صور)
تعافي 11 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل "الحميات" ببني سويف (صور)
تعافي 11 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل "الحميات" ببني سويف (صور)
تعافي 11 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل "الحميات" ببني سويف (صور)
تعافي 11 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل "الحميات" ببني سويف (صور)
تعافي 11 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل "الحميات" ببني سويف (صور)
تعافي 11 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل "الحميات" ببني سويف (صور)

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