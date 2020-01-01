الهند تسجل أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 49 ألف إصابة و757 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

 

وأفادت الصحة الهندية، بارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 48916 حالة، مقابل 49310 في إحصائية أمس الجمعة، لتصل إلى مستوى 1336861.

 

وكشفت الإحصائية الجديدة أن عدد الوفيات جراء الفيروس ازداد بواقع 757 حالة، مقابل 740 في البيانات المنشورة الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 31358 شخصا.

 

وأوضحت أن عدد المتعافين ارتفع بـ32223 شخصا لتصل حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 849431، بينما تعتبر 456071 إصابة ناشطة.

 

وتعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ6 من حيث عدد ضحايا الجائحة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,057 مليون إصابة، بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,819 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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