الأقصر تستعد لتطبيق "التأمين الصحي الشامل" بأتوبيس توعية للمواطنين
السبت 25/يوليه/2020 - 06:36 م
طاهر الحساني
تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، جهودها في تسجيل الأسر بمنظومة الصحي الشامل، استعدادًا لتطبيق المنظومة في الفترة القليلة المقبلة.
وصرح الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، في وقت سابق، بأن الأقصر تستعد لتدشين التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بها قريبًا، مشيرًا إلى استمرار حملات التوعية الميدانية لفريق العمل بالمنظومة لتعريف المواطنين بالمحافظة بطرق الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل وفتح الملفات العائلية لهم.
وفي اطار التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب، وكيل الوزارة، عن تواجد أتوبيس التوعية التابع لمنظومة التأمين الصحي وذلك بالشيخ موسي أمام وحدة طب الأسرة من الساعة ٥ م حتي الساعة ٧م.
كما لفتت مديرية الصحة، إلى تواجد أتوبيس التوعية، اليوم السبت، عند منطقة كوبري الفاخورة بمنشأة العماري من الساعة ٧م حتى الساعة ٩م.
ومن المقرر تواجد أتوبيس التوعية غدًا الأحد بأرمنت الوابورات أمام مجلس المدينة من الساعة ٩ ص حتي ١ ظهرا، ومن الساعة ٤م حتي الساعة ٨م.
وسجلت محافظة الأقصر، حتى الآن، 719 ألف و411 مواطنًا ومواطنة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى فتح ملفات 182 ألف و465 ملف عائلي، كما سيتم بدء فتح الملفات العائلية الإلكترونية بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظة الأقصر، وذلك داخل كافة المنشآت الصحية المقرر ضمها للعمل بالمنظومة، والتابعة لـ 7 إدارات صحية بالأقصر وهم إدارات "بندر الأقصر، أرمنت، القرنة، البياضية، الزينية، الطود، إسنا".
وأوضح مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الاستثمار فى القوة البشرية فى مشروع التأمين الصحى الشامل والعمل على رفع الكفاءة من خلال التدريب المستمر وفقًا لأعلى الممارسات العالمية سواء من خلال تدريبهم داخليًا على يد عدد من الخبراء (الأجانب والمصريين) أو إرسالهم للتدريب فى الخارج يأتى فى إطار التكامل مع خطط الدولة فى تأهيل كوادرها بما يضمن مستقبل أفضل وخدمات أكثر تميزًا في مصر.
وصرح الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، في وقت سابق، بأن الأقصر تستعد لتدشين التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بها قريبًا، مشيرًا إلى استمرار حملات التوعية الميدانية لفريق العمل بالمنظومة لتعريف المواطنين بالمحافظة بطرق الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل وفتح الملفات العائلية لهم.
وفي اطار التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب، وكيل الوزارة، عن تواجد أتوبيس التوعية التابع لمنظومة التأمين الصحي وذلك بالشيخ موسي أمام وحدة طب الأسرة من الساعة ٥ م حتي الساعة ٧م.
كما لفتت مديرية الصحة، إلى تواجد أتوبيس التوعية، اليوم السبت، عند منطقة كوبري الفاخورة بمنشأة العماري من الساعة ٧م حتى الساعة ٩م.
ومن المقرر تواجد أتوبيس التوعية غدًا الأحد بأرمنت الوابورات أمام مجلس المدينة من الساعة ٩ ص حتي ١ ظهرا، ومن الساعة ٤م حتي الساعة ٨م.
وسجلت محافظة الأقصر، حتى الآن، 719 ألف و411 مواطنًا ومواطنة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى فتح ملفات 182 ألف و465 ملف عائلي، كما سيتم بدء فتح الملفات العائلية الإلكترونية بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظة الأقصر، وذلك داخل كافة المنشآت الصحية المقرر ضمها للعمل بالمنظومة، والتابعة لـ 7 إدارات صحية بالأقصر وهم إدارات "بندر الأقصر، أرمنت، القرنة، البياضية، الزينية، الطود، إسنا".
وأوضح مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الاستثمار فى القوة البشرية فى مشروع التأمين الصحى الشامل والعمل على رفع الكفاءة من خلال التدريب المستمر وفقًا لأعلى الممارسات العالمية سواء من خلال تدريبهم داخليًا على يد عدد من الخبراء (الأجانب والمصريين) أو إرسالهم للتدريب فى الخارج يأتى فى إطار التكامل مع خطط الدولة فى تأهيل كوادرها بما يضمن مستقبل أفضل وخدمات أكثر تميزًا في مصر.