صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر





تخطط إدارتي الأهلي والزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر والأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل مواصلة الصراع الأبدي على الألقاب المحلية والإفريقية.





صراع الأهلي والزمالك لضم أسامة جلال





تلقى أسامة جلال، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عرضًا للانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





ويسعى مسؤولوا القلعة البيضاء، لضم مدافع المنتخب الأولمبي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، دفاعيا، مع وجود الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش.





الجدير بالذكر أن أسامة جلال، قد كشف عن نيته في الانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مؤكدا في وقت سابق أنه تلقى، اتصالات مباشرة من قبل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، خلال الفترة الماضية، للحديث بشأن الانتقال إلى القلعة الحمراء.





من جانبه طلب أسامة جلال، من مسؤولي الأهلي والزمالك، إرجاء المفاوضات لنهاية الموسم الكروي الحالي، للاستقرار على وجهة المقبلة، في الميركاتو الصيفي.





وتألق أسامة جلال، مع المنتخب الوطني الأولمبي، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي توج بها الفراعنة الصغار، ليخطف مدافع إنبي، أنظار مسؤولي الأهلي والزمالك.



