ميلان يخطط للحفاظ على نجمه

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ميلان الإيطالي يخطط للحفاظ على نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر لأطول فترة ممكنة وذلك عقب إبداء العديد من الأندية رغبتهم في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت شبكة Bleacher Report البريطانية بأن ميلان يخطط لتجديد عقد بن ناصر على الرغم من أن عقده الحالي ينتهي في عام 2024.





وأوضحت الشبكة البريطانية أن تجديد عقد بن ناصر سيكون مهماً بشأن مستقبل النجم الجزائري وذلك في ظل رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد معه.





وأكدت الشبكة البريطانية أن إدارة مانشستر سيتي طلبت من نجم الفريق الجزائري رياض محرز الضغط على مواطنه وإقناعه بالإنضمام اليهم علمًا بأن بن ناصر لديه شرط جزائي بقمية 50 مليون يورو.



