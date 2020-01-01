مران الزمالك - تدريبات خاصة لشيكابالا وأوباما وكاسونجو





خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وكاسونجو كابونجو ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات خاصة على هامش التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.





وخصص الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا للثلاثي بالركض حول الملعب فترة أطول لزيادة معدلات اللياقة البدنية والحفاظ على الوزن المثالي لهم.





كما يؤدي باقي لاعبي الفريق تدريبات بالركض مع إجراء اطالات تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية مع مجموعة وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد مع مجموعة أخرى.





ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل يتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء القادم.



