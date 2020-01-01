الإمارات تفتتح مركز لفحص فيروس كورونا بمنطقة حبحب في الفجيرة

السبت 25/يوليه/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر

افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزاً لفحص فيروس«كورونا»، في المجلس المجتمعي بمنطقة «حبحب» لإجراء فحوصات مجانية لفيروس «كورونا» المستجد تنفيذاً لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص على صحة وسلامة كافة فئات المجتمع.

 

ويأتي افتتاح المركز بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع مؤسسة تنمية المناطق والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

 

يذكر أن خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، تتضمن توفير الفحوصات المجانية لفيروس «كورونا»، والتي تشمل جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، من خلال افتتاح مراكز الفحص في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني.

 

حضر افتتاح المركز الدكتور محمد عبد الله سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية، وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المديرين في المؤسسات الحكومية وجمع من الأهالي الذين حضروا لإجراء الفحص.

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