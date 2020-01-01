هنادي مهني تحيي ذكرى وفاة فاروق الفيشاوي بهذه الطريقة

السبت 25/يوليه/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هنادي مهني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هنادي مهني عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، جمعتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وعلقت قائلة"وحشتني أوي مش مصدقة عدي سنة.. ربنا يرحمك يا غالي".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة هنادي مهنا، هو مسلسل "الفتوة" الذي عرض في رمضان الماضي 2020، وجمعها للمرة الأولى بخطيبها أحمد خالد صالح.

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