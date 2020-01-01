بسبب كثرة إصابات ربيعة.. فايلر يُطالب الأهلي بضم مدافع مميز

السبت 25/يوليه/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
حسام مجدي


يسعي النادي الأهلي لتعزيز خط دفاعه، في ظل الإصابات المستمرة التي يتعرض لها رامي ربيعة أحد ركائز خط الدفاع الأحمر، لذلك يحاول مسؤولي القلعة الحمراء لضم مدافع مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينوي النادي الأهلي التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الدفاع في الفريق بالموسم المقبل.

وجاء تفكير الأهلي في التعاقد مع مدافع جديد في الصيف بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وطلب فايلر من إدارة القلعة الحمراء سرعة التعاقد مع مدافع جديد ومميز في الصيف وذلك بسبب كثرة إصابات رامي ربيعة بالاضافه إلى معاناة سعد سمير حاليا من إصابة قوية منذ فترة.

وعرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على فايلر قائمة بها العديد من أسماء اللاعبين أبرزهم أحمد بيكهام لاعب نادي وادي دجلة وأسامة جلال لاعب نادي إنبي.

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