إسبانيا تلتقي مع البرتغال وديًا استعدادًا ليورو 2021

السبت 25/يوليه/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن المنتخب الإسباني عن خوضه مباراة ودية أمام نظيره البرتغالي في السابع من أكتوبر المقبل استعدادا لمنافسات النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبي بحسب صحيفة "ماركا" اليوم السبت.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في الخامس من يونيو الماضي استعدادا ليورو 2020 لكن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت في تأجيل المباراة ونقل البطولة القارية للعام المقبل.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع ألمانيا وأوكرانيا وسويسرا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي حيث يستهل الماتادور مشواره بمواجهة الماكينات الألمانية في الثالث من سبتمبر المقبل.

ويلعب المنتخب البرتغالي ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الأول بجوار فرنسا والسويد وكرواتيا.


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