عمرو وهبة يكشف سبب مشاركته في "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"

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يحرص الفنان عمرو وهبة على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر عمرو وهبة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له تجمعه مع كلا من الفنان محمد عبد الرحمن و الفنان محمد سلام.





وعلق قائلاً على الصورة "من أكتر الحاجات اللى اتبسطت وأنا بعملها عشان فيها فنانين بحبهم ومن جمهورهم زى محمد سلام ومحمد عبد الرحمن وعشان مع ناس صحابى وبحب اشتغل معاهم زى شيماء سيف وميرنا جميل وعشان مع مخرج بحبه وبيشجعنى من سنين زى استاذ اسلام خيرى وعشان اللى كاتب مؤلفين شاطرين كل شغلهم حلو وناجح".



يذكر أن مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" تدور أحداثه فى 15 حلقة من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.





وفي سياق آخر، شارك عمرو وهبة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، جميل برسوم، هدى المفتي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين ، طارق الإيباري، ومجموعة مميزة من النجوم، إخراج رامي إمام.