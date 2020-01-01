تعليم كفرالشيخ: لم نرصد شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات

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أدى 32 ألف و201 طالب وطالبة أول أيام امتحان شهادة الدبلومات الفنية النظرية نظام الثلاث والخمس سنوات بالشعب الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية والتعليم المزدوج، امتحان اللغة العربية، في 137 لجنة ب 13 إدارة تعليمية.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ تابع لحظة بلحظة دخول طلاب الدبلومات إلى اللجان وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأضافت وكيل الوزارة،أن غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية تابعت وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات بوقت كافى ولم تتلق غرفة العمليات اى شكاوى من صعوبة الامتحان ورصدت الغرفة حالة غش بالمحمول بلجنة مدرسة مجمع الاشراف الزراعية.



وأكدت وكيل الوزارة، أن هذه الاختبارات تجرى وسط إجراءات وقائية واحترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد بعد توفير كافة ادوات التعقيم والتطهير للجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان، مناشدة جموع الطلبة بعدم تعريض أنفسهم للمسائلة القانونية حال محاولتهم استخدام المحمول أو أي وسيلة للغش داخل اللجنة حفاظا على مستقبلهم.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.