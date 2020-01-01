قناة ten تعرض مسرحية "أنا والنحلة والدبور" لمحمد صبحي أول أيام عيد الأضحى

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يهدي الفنان محمد صبحي خلال موسم عيد الأضحى المسرحي حصريًا ولأول مرة في مصر والوطن العربي، العرض الأول لكوميديا "أنا والنحلة والدبور" التي تتناول الصراع القديم الجديد بين الرجل والمرأة داخل البيت، في قالب كوميدي راقي وجاد، حيث ينتصر العرض للمرأة المصرية ويظهرها بشكل مختلف يليق بدورها ومكانتها في المجتمع بعيدًا عن النمط الاستهلاكي لها في الدراما والسينما، في عرض فني لا يخلو من الكوميديا.



المسرحية تعرض علي قناة TeN حصريًا أول أيام العيد الساعة العاشرة مساء وتعاد السبت ١٠ صباحاً ، كما ستعرض يوم الجمعة ٧ اغسطس ١٠ مساء كما تعرض قناة TeN المسرحية لمشتركيها على اليوتيوب خلال أيام العيد .





مسرحية "أنا والنحلة والدبور" من بطولة وإخراج محمد صبحي، تأليف أيمن فتيحة، ويشارك في بطولتها سماح السعيد وعبد الرحيم حسن وحازم القاضي، وميرنا زكري، والطفلان بيلار أحمد سامي وعبد الرحمن محمود.



وتأتى أهمية وقيمة وجمال العرض فى أنه يناقش قضية المرأة بمواقف كوميدية نابعة من المواقف، فيما يقدم صبحى لمشاهديه المتعة البصرية والذهنية والكوميديا الراقية، ويفجر الضحكات لدى الجمهور بكاريزمته وأداؤه على المسرح.



وجدير بالذكر تعرض مسرحية غزل البنات يوم الاثنين ١٠ مساء وتعاد الثلاثاء ١٠ صباحًا، كما تعرض مسرحية خيبتنا الخميس ٦ اغسطس ١٠ ونصف مساء وتعاد الجمعة ١٠ صباحًا.