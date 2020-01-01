بإطلالة صيفية.. كريم عفيفي في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

السبت 25/يوليه/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان كريم عفيفي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر كريم عفيفي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بإطلالة صيفية، ويبدو إنه يقضي العطلة الصيفية في إحدى الشواطئ.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عفيفي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.

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