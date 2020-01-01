المساعدات الطبية للإمارات تصل إلى أكثر من مليون و 132 ألف مستفيد حول العالم

السبت 25/يوليه/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر

وصل عدد الكوادر العاملة في القطاع الصحي حول العالم المستفيدة من المساعدات الإماراتية المرسلة إلى مليون و132 ألف عامل من خلال توفير 1132 طناً من معدات الحماية الشخصية، والمساعدات الطبية والغذائية إلى دول عدة حول العالم لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات، تعزز بهذه المساعدات الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية وباء «كوفيد-19»، وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، فقد عملت على أن تصل مساعداتها إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار؛ حيث قدمت المساعدات إلى دول عدة من بينها الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان والبرازيل وروسيا واليمن وأفغانستان وغيرها.

 

وأوضحت أن الدولة قامت بالتعاون مع العديد من المنظمات العالمية لتعزيز فعالية وضمان وصول مساعداتها إلى الدول التي تحاول التصدي لجائحة «كوفيد-19»، كما أسهمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي التي تضم أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية، في تسهيل نقل أكثر من 80% من مساعدات منظمة الصحة العالمية إلى عدد من الدول، بفضل الموقع الجغرافي المتميز لدولة الإمارات وبنيتها التحتية اللوجستية الممتازة.

 

وأطلقت الإمارات في 4 مايو/أيار بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جسراً جوياً دولياً لتوفير شريان الحياة للإمدادات الصحية والإنسانية الأساسية للدول التي تحاول جاهدة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، كما شاركت دولة الإمارات في اليوم ذاته في مؤتمر عالمي لإعلان التبرعات، استضافه القادة الأوروبيون لجمع 7.5 مليار يورو لتعزيز الجهود واكتشاف وإنتاج وتوزيع لقاح لفيروس كورونا المستجد.

 

وتماشياً مع جهود دولة الإمارات للمساهمة في دعم الجهود الطبية للمجتمع الدولي في مكافحة وباء «كوفيد-19»، قامت الدولة بتسجيل تسلسل الجينوم الخاص بفيروس كورونا المستجد في كشف طبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات.

 

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