نوال الزغبي تهنئ كارول سماحة بعيد ميلادها على تويتر

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حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على تهنئة الفنانة كارول سماحة بمناسبة عيد ميلادها الذي تحتفل به اليوم وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع التدوينات الصغيرة"تويتر".



وكتبت "نوال" عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر": "أسعد عيد ميلاد، أتمنى لك كل التوفيق، سيدتنا الجميلة".



ونشرت الفنانة البنانية كارول سماحة فيديو لها مع عائلتها وهم يحتفلون معها بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وعلقت "كارول" علي الفيديو قائلة:" بحتفلدبعيد ميلادي مع أسرتي الحبيبة وأصدقائي المفضلين" وحاز الفيديو علي إعجاب جمهور كارول وقامو باثديم التهنيئات لها بمناسيه عيد ميلادها.





يذكر أن الفنانة كارول طرحت مؤخرا كليب أغنية "bon voyage"‎ عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير وكارول سماحة ‏والفرنسى لايون، وشارك في التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف.

