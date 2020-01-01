بيع 685 صك أضحية بقيمة مليون و233 ألف جنيه بأوقاف كفرالشيخ

السبت 25/يوليه/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن مبيعات صكوك الأضاحي بالمحافظة، بلغت حتى الأن 685 صكاُ بقيمة مليون و233 ألف جنيه، مقارنة بالعام الماضي والتي وصلت لـ 682 صكًا، بمبلغ مليون 224 الف جنيه، متوقعًا، زياده المبيعات في الأيام القادمة بعدما زاد الطلب من أبناء المحافظة الذين حرصوا على المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف.

وأضاف " الفقي"، في بيان، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، قرر رفع التعاقد مع وزارة التموين، إلى الف طن لحوم بعد ذبحها في مجزر أبو سمبل في المواقيت الشرعية للذبح، وتعبئتها وتغليفها في مجزر البساتين تحت الإشراف المباشر من الوزارة.

وتابع الفقي أنه يتوقع الوصول إلى المستهدف وهو مليون ونصف جنيه خلال الأيام القادمة داعيا المولي عز وجل أن يخلف بالحلال على كل من سعي لشراء صكوك الأوقاف،والمشاركة في إدخال الفرحة والسرور على الفقراء والمساكين.

وأكد الفقي أن الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا هو هدفنا عند التوزيع، وأنه تم تشكيل فرق عمل جاهزة للقيام بدورها تحت إشراف لجنه من، مشيرًا إلى أن دور الايتام لها نصيب كل عام من صكوك لحوم الصكوك.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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