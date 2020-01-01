لأكثر من 89 دولة.. الإمارات تقدم المساعدات لدول العالم لمكافحة كورونا

أرسلت دولة الإمارات أكثر من 1132 طناً من المساعدات إلى أكثر من 89 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

كما سيرت دولة الإمارات جسرا جويا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لنقل مستشفيات ميدانية إلى غانا وإثيوبيا، وذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الشامل الذي انتهجته الإمارات لدعم جهود العديد من الدول في مواجهة "كوفيد-19".





وتبرعت الإمارات لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات من أدوات اختبار الكشف عن مرض (كوفيد-19) بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

كما عملت جاهدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تضم أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية على إيصال الإمدادات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.