كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها مع العائلة والأصدقاء

السبت 25/يوليه/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
احتفلت الفنانة كارول سماحة بعيد ميلادها وذلك وسط أجواء عائلية وبحضور أصدقتئها المقربين.

ونشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة فيديو لها مع عائلتها وهم يحتفلون معها بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت "سماحة" وهي تحتفل مع عائلتها وأصدقائها وتطفيء شموع السنين الماضية لبتبدأ سنة جديدة من عمرها مليئة بالتفاؤل والأمل.

وعلقت "كارول" علي الفيديو قائلة:" بحتفل بعيد ميلادي مع أسرتي الحبيبة وأصدقائي المفضلين" وحاز الفيديو على إعجاب جمهور كارول وقامو باثديم التهنيئات لها بمناسيه عيد ميلادها.

"celebrating my birthday with my beloved family & favorite friends."

يذكر أن الفنانة كارول طرحت مؤخرا كليب أغنية "bon voyage"‎ عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير وكارول سماحة ‏والفرنسى لايون، وشارك في التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف.


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