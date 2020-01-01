بهذه الكلمات.. أحمد فلوكس يحيي ذكرى وفاة سامي العدل

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يحرص الفنان أحمد فلوكس على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر أحمد فلوكس صورة للفنان الراحل سامي العدل عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلا "الله يرحمك يا سامي يا أرجل وأحن أب كنت و مازلت لي .... لا أنساك ابدا و لازلت اسمع في اذني صوتي ابني و هو يقول لك يا سامي .... كل لحظه حلوه او حشه بعتقد وجودك ... الله يرحمك .... ارجوا الدعاه له"



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.