نجمة عالمية تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
ذكرت النجمة دوجا كات، أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة ولكنها تعافت منه.

وأضافت أن إصابتها بكورونا جاءت عقب سخريتها من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من هذا الفيروس.


وتابعت أنها أصيبت بالفيروس، أثناء مقابلتها مع "Capital XTRA"،ولكنها شفيت منه بالرغم من استيائها من الأشخاص الذين يشعرون بالرعب من فيروس طورونا.

وعبرت "كات" عن ذلك قائله: " لقد أصبت بالفعل بفيروس كورونا " covid-19 "، وبصراحة أنا لا أعرف كيف يحدث هذا وكيف أصبت به لكن فى الحقيقة حدث ذلك وكنت من المصابين".

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